«Гоу Эхед Иглс» стал обладателем Кубка Нидерландов, обыграв в финале «АЗ Алкмар»

Завершился финальный матч Кубка Нидерландов сезона-2024/2025, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Гоу Эхед Иглс». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Встреча закончилась ничьёй — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Гоу Эхед Иглс».

Счёт открыл нападающий АЗ Трой Пэррот на 54-й минуте встречи с пенальти. Ответный гол последовал на 90+9-й минуте. Его автором был защитник «орлов» Матс Дейл. Арбитр назначил дополнительное время, после окончания которого счёт не перевесил. В связи с чем была назначена серия пенальти, которую «Иглс» выиграл со счётом 2:3. Таким образом, «орлы» стали обладателем Кубка Нидерландов сезона-2024-2025.

«АЗ Алкмар» подошел к финалу, одержав победы в последних четырёх матчах. В последних пяти играх команды было забито семь голов и пропущено девять. «Гоу Эхед Иглс» победил в последних четырёх встречах турнира. Команда не уступала в последних шести играх в рамках Кубка.