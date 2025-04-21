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АЗ Алкмар — Гоу Эхед Иглс, результат матча 21 апреля 2025, счет 2:1, Кубок Нидерландов 2024-2025

«Гоу Эхед Иглс» стал обладателем Кубка Нидерландов, обыграв в финале «АЗ Алкмар»
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Завершился финальный матч Кубка Нидерландов сезона-2024/2025, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Гоу Эхед Иглс». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Встреча закончилась ничьёй — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Гоу Эхед Иглс».

Кубок Нидерландов . Финал
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
Окончен
1 : 1
2 : 4
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1:0 Пэрротт – 54'     1:1 Дейл – 90+9'    
Турнирная таблица

Счёт открыл нападающий АЗ Трой Пэррот на 54-й минуте встречи с пенальти. Ответный гол последовал на 90+9-й минуте. Его автором был защитник «орлов» Матс Дейл. Арбитр назначил дополнительное время, после окончания которого счёт не перевесил. В связи с чем была назначена серия пенальти, которую «Иглс» выиграл со счётом 2:3. Таким образом, «орлы» стали обладателем Кубка Нидерландов сезона-2024-2025.

«АЗ Алкмар» подошел к финалу, одержав победы в последних четырёх матчах. В последних пяти играх команды было забито семь голов и пропущено девять. «Гоу Эхед Иглс» победил в последних четырёх встречах турнира. Команда не уступала в последних шести играх в рамках Кубка.

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