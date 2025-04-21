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Арбитр Федотов — об удалении Даку: это буквоедство, ни один судья так больше не сделает

Арбитр Федотов — об удалении Даку: это буквоедство, ни один судья так больше не сделает
Игорь Федотов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку на 90-й минуте матча с московским «Динамо» (1:3) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«На 90-й минуте Чебан показал вторую жёлтую игроку «Рубина» Даку. Сказать, что он неправ, я не могу. Но зато могу сказать, что Чебан занимается буквоедством. Последние минуты, а ты берёшь и удаляешь футболиста. Этот момент можно развернуть абсолютно по-разному. И такое буквоедство — это плохо. Так никто больше не сделает. Для второй жёлтой нужно что-то больше — чтобы игрок бежал, орал.

А удалять за размахивание руками смысла нет. Чебан всё сделал по книжке, но так большими арбитрами не становятся. Также Чебан не показал жёлтую игроку «Динамо» за симуляцию: тот прокинул мяч в штрафную и попытался обмануть арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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