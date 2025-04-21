Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство Кукуяна в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

Арбитр Федотов оценил судейство Кукуяна в матче ЦСКА — «Крылья Советов»
Игорь Федотов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче московского ЦСКА с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«У Кукуяна было куча моментов по жёлтым. И везде трактовки были одинаковыми для обеих команд. Это импонирует — не нужно ничего притягивать за уши, игроки слушаются. Но усталость накапливается, перелёты Кукуяна из Сочи по пять часов дают о себе знать.

Момент на 42-й минуте я приписывать не стал — арбитр, скорее всего, ничего не видел и не мог успеть. Это жёлтая за срыв перспективной атаки, VAR лезть не стал. Игрок «Крыльев» боролся за позицию, мяч попал ему в руку. Это было тяжело увидеть не только Кукуяну, но и ассистенту. Однако, опять же, Кукуяна не было видно в кадре — он находился минимум в 25 метрах от эпизода.

На 71-й минуте эта усталость сыграла злую шутку. Надо было ускориться, чтобы увидеть фол по неосторожности. Мяч ещё не долетел, а игрок «Крыльев» уже получил по ноге. VAR вмешался, Кукуян назначил 11-метровый в ворота ЦСКА.

Грубой игры здесь не было, поэтому жёлтую Кукуян не показал правильно. Оценка снижена, потому что арбитр мог улучшить позицию, но ничего для этого не сделал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Что арбитр матча «Зенита» делал на поле?» Разбор судейства в 25-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Что арбитр матча «Зенита» делал на поле?» Разбор судейства в 25-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android