Арбитр Федотов оценил судейство Кукуяна в матче ЦСКА — «Крылья Советов»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче московского ЦСКА с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«У Кукуяна было куча моментов по жёлтым. И везде трактовки были одинаковыми для обеих команд. Это импонирует — не нужно ничего притягивать за уши, игроки слушаются. Но усталость накапливается, перелёты Кукуяна из Сочи по пять часов дают о себе знать.

Момент на 42-й минуте я приписывать не стал — арбитр, скорее всего, ничего не видел и не мог успеть. Это жёлтая за срыв перспективной атаки, VAR лезть не стал. Игрок «Крыльев» боролся за позицию, мяч попал ему в руку. Это было тяжело увидеть не только Кукуяну, но и ассистенту. Однако, опять же, Кукуяна не было видно в кадре — он находился минимум в 25 метрах от эпизода.

На 71-й минуте эта усталость сыграла злую шутку. Надо было ускориться, чтобы увидеть фол по неосторожности. Мяч ещё не долетел, а игрок «Крыльев» уже получил по ноге. VAR вмешался, Кукуян назначил 11-метровый в ворота ЦСКА.

Грубой игры здесь не было, поэтому жёлтую Кукуян не показал правильно. Оценка снижена, потому что арбитр мог улучшить позицию, но ничего для этого не сделал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.