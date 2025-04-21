Арбитр Федотов: 25-й тур РПЛ — худший в плане судейства в этом сезоне

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов высказался о судействе в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«В плане судейства это худший тур из всех в нынешнем сезоне. У нас был один тур, где все арбитры получили по 7,9, но это лучше, чем 8,0 Шадыханова. То есть общее впечатление было хорошим, однако присутствовала одна ошибка. Департамент поступил верно, дав основной обойме арбитров, кроме Кукуяна, отдохнуть, так как следующий тур зубодробительный.

Будет много ключевых и тяжёлых игр. В этом туре игр повышенной сложности не предвиделось. Но надежды на других судей не оправдались», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.