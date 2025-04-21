Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Синицын: победа над «Ахматом» показала, что у «Краснодара» есть характер

Андрей Синицын: победа над «Ахматом» показала, что у «Краснодара» есть характер
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Андрей Синицын прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом» (3:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

«Победа над «Ахматом» показала, что у «Краснодара» есть характер и стремление двигаться к самым высоким местам. Не самый легко складывающийся матч закончился положительным результатом — это самое главное. У «быков» не самый простой график, однако и соперники находятся не в лучшей форме. Есть много переменных, из-за которых тяжело прогнозировать конечный результат. Всё находится в руках «Краснодара». Надеюсь, что всё сложится позитивно», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит», у которого 53 очка. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набравший 50 очков.

Материалы по теме
Дзюба, крутой Пиняев или лидеры «Зенита» и «Краснодара». Кто лучший в 25-м туре РПЛ
Рейтинг
Дзюба, крутой Пиняев или лидеры «Зенита» и «Краснодара». Кто лучший в 25-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android