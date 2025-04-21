Андрей Синицын: победа над «Ахматом» показала, что у «Краснодара» есть характер

Бывший футболист Андрей Синицын прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом» (3:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Победа над «Ахматом» показала, что у «Краснодара» есть характер и стремление двигаться к самым высоким местам. Не самый легко складывающийся матч закончился положительным результатом — это самое главное. У «быков» не самый простой график, однако и соперники находятся не в лучшей форме. Есть много переменных, из-за которых тяжело прогнозировать конечный результат. Всё находится в руках «Краснодара». Надеюсь, что всё сложится позитивно», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит», у которого 53 очка. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набравший 50 очков.