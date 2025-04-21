Игрок «Зенита» Педро заявил, что надеется сыграть с клубом в еврокубках

Вингер «Зенита» Педро заявил, что надеется в следующем сезоне сыграть в еврокубках вместе с санкт-петербургским клубом.

«Мы стараемся делать всё возможное. Прилагаем максимум усилий, надеемся достойно завершить чемпионат и вернуться в еврокубки. Мы будем хорошо подготовлены и, если бог даст, проведём отличные матчи там. Здесь в России футбол действительно очень сильный.

К сожалению, из-за конфликта мы не участвуем в некоторых турнирах. Но если они возобновятся, я уверен, что мы покажем хорошую игру. Как и «Зенит», любая команда, с которой мы соперничаем, будет стремиться к победам и участию в турнирах — это наша обязанность», — приводит слова Педро «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Педро провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 10 млн.

После 25 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сразятся с московским «Динамо».