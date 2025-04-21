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Виталий Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов поднял над головой кубок Лиги чемпионов

Виталий Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов поднял над головой кубок Лиги чемпионов
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Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«Мечтаю о том, чтобы наш российский вратарь завоевал кубок Лиги чемпионов и Кубок Франции. Думаю, что у всех четырёх полуфиналистов примерно равные шансы на победу», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 15 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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