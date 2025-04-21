The Athletic назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» на летнее ТО

Нападающий «Ипсвич Таун» Лиам Делап является главной целью «Манчестер Юнайтед» на подписание в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 22-летний футболист – наиболее приоритетный вариант на позицию нападающего для клуба из Манчестера.

Ранее в СМИ появилась информация, что сумма выкупа за 22-летнего футболиста для «МЮ» может составить € 46 млн, если «Ипсвич» вылетит из английской Премьер-лиги. Также сообщалось, что интерес к Делапу проявляет лондонский «Челси».

Действующее соглашение нападающего с «Ипсвичем» рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 25 млн.