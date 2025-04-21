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Гурцкая — о Ливае в «Спартаке»: он ничего не даёт для игры. На каком основании выходит?

Гурцкая — о Ливае в «Спартаке»: он ничего не даёт для игры. На каком основании выходит?
Ливай Гарсия
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о нападающем московского «Спартака» Ливае Гарсии.

«У меня нет слов. На каком основании выходит Гарсия на поле? Понятно, что все говорят, что «Спартак» – команда лилипутов, хотелось бы навязать борьбу, большого игрока поставить. Но в данной ситуации Ливай ничего не даёт для игры.

Мне кажется, под игру, в которую играют Барко, Маркиньос и Бонгонда, идеально подходит Угальде. Когда смотришь на «Спартак» с Угальде, понимаешь, что они хотят. Вот «Спартаку» и [хочется] задать вопрос: «Как вы хотели забить гол с Гарсией?» — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Гарсия провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

После 25 сыгранных встреч «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сразятся с ЦСКА.

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