«Лидс Юнайтед» и «Бёрнли» вернулись в АПЛ из Чемпионшипа

«Лидс Юнайтед» и «Бёрнли» официально вернулись в английскую Премьер-лигу. Команды увеличили свой отрыв от третьего места до восьми очков за два тура до окончания сезона.

«Лидс» в 44-м туре разгромил «Сток Сити» со счётом 6:0. «Бёрнли», в свою очередь, обыграл прямого конкурента – «Шеффилд Юнайтед» – со счётом 2:1.

Напомним, «Бёрнли» вылетел из АПЛ по итогам сезона-2023/2024. «Лидс» покинул английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023. Из АПЛ в Чемпионшип на данный момент спустились «Саутгемптон» и «Лестер Сити». Небольшие математические шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге есть у «Ипсвич Таун».