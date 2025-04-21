Агент Гурцкая допустил отсутствие «Химок» в следующем сезоне РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации в подмосковных «Химках», где, как сообщалось, есть задолженности по зарплате перед игроками.

– Ситуация вокруг «Химок» вселяет оптимизм у всех команд пока бороться. Не исключён вариант, что «Химки» не получат лицензию на следующий год и будут без РПЛ. Алаев проявил себя очень хорошо, но я не понимаю, как может быть при живом руководителе введено временное управление. Для чего такая команда существует?

– Садыгов заявил, что из-за задержки устраивать бойкот и выносить это в СМИ неэтично.

– Во-первых, не платить четыре месяца – это, по-моему, по закону уже уголовная ответственность. Четыре месяца людям не платят зарплату: декабрь, январь, февраль, март… Уже апрель почти заканчивается. За декабрь кое-как благодаря включению лиги заплатили. Если «Химки» не вылетят по спортивному принципу, то каким образом они получат лицензию на следующий сезон?

– Зачем это всё Адиеву?

– Приблизительно за тем же, зачем Шалимову нужен был Воронеж. Скорее всего, главный тренер всегда верит в лучшее, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 25 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сыграют с тольяттинским «Акроном».