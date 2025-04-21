Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

17-летний Ямаль получил награду «Прорыв года»

17-летний Ямаль получил награду «Прорыв года»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду «Прорыв года» на церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards 2025 в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба награды в соцсети Х.

17-летний футболист сыграл ключевую роль в успехе «Барселоны» в этом сезоне, забив шесть голов и отдав 12 результативных передач в Ла Лиге и три гола – в Лиге чемпионов. Летом 2024 года он стал самым молодым игроком, участвовавшим в чемпионате Европы в возрасте 16 лет, и выиграл турнир на следующий день после своего 17-летия.

В прошлом году премию в аналогичной номинации получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Награду присуждает международное жюри, в состав которого входят известные спортсмены.

Материалы по теме
Флик: все знают, что Ламин Ямаль — гений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android