17-летний Ямаль получил награду «Прорыв года»

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду «Прорыв года» на церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards 2025 в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба награды в соцсети Х.

17-летний футболист сыграл ключевую роль в успехе «Барселоны» в этом сезоне, забив шесть голов и отдав 12 результативных передач в Ла Лиге и три гола – в Лиге чемпионов. Летом 2024 года он стал самым молодым игроком, участвовавшим в чемпионате Европы в возрасте 16 лет, и выиграл турнир на следующий день после своего 17-летия.

В прошлом году премию в аналогичной номинации получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Награду присуждает международное жюри, в состав которого входят известные спортсмены.