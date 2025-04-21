Тренер сборной России Писарев: «Локомотиву» очень тяжело претендовать даже на топ-5

Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что «Локомотиву» требуется усиление состава для борьбы за попадание в топ‑5 Российской Премьер‑Лиги.

«Локомотиву» с таким молодым составом и без усиления очень тяжело претендовать даже на топ‑5. Это молодая команда, в отсутствие Баринова нет «дядьки» на поле. Галактионов работает не в стандартных условиях. Это уникальный проект среди московских клубов», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сразятся с «Ростовом».