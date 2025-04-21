Мадридский «Реал» стал командой года по версии Laureus
Мадридский «Реал» стал «Командой года» по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).
В номинации также были представлены:
- «Бостон Селтикс» (баскетбол, США);
- «Барселона» (женский футбол, Испания);
- «Макларен» (автоспорт, Великобритания);
- мужская сборная Испании по футболу;
- мужская национальная команда США по баскетболу.
Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.
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