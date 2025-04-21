Мадридский «Реал» стал командой года по версии Laureus

Мадридский «Реал» стал «Командой года» по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).

В номинации также были представлены:

«Бостон Селтикс» (баскетбол, США);

«Барселона» (женский футбол, Испания);

«Макларен» (автоспорт, Великобритания);

мужская сборная Испании по футболу;

мужская национальная команда США по баскетболу.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.