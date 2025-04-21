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Александр Бубнов поставил 3- «Спартаку» за матч с «Акроном»

Александр Бубнов поставил 3- «Спартаку» за матч с «Акроном»
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Бывший советский футболист Александр Бубнов в эфире «Коммент.Live» оценил игру «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Оценка «Спартака» за эту игру – три с минусом», – приводит слова Бубнова телеграм-канал «Коммент.Шоу».

Счёт на 23-й минуте с пенальти открыл Артём Дзюба. Шесть минут спустя с передачи Дзюбы преимущество тольяттинцев удвоил Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте отставание красно-белых сократил Тео Бонгонда. На 61-й минуте счёт сравнялся после автогола Алексы Джурасовича. Победный гол «Спартака» забил Барко с пенальти на 94-й минуте.

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