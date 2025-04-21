Александр Бубнов поставил 3- «Спартаку» за матч с «Акроном»

Бывший советский футболист Александр Бубнов в эфире «Коммент.Live» оценил игру «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 3:2.

«Оценка «Спартака» за эту игру – три с минусом», – приводит слова Бубнова телеграм-канал «Коммент.Шоу».

Счёт на 23-й минуте с пенальти открыл Артём Дзюба. Шесть минут спустя с передачи Дзюбы преимущество тольяттинцев удвоил Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте отставание красно-белых сократил Тео Бонгонда. На 61-й минуте счёт сравнялся после автогола Алексы Джурасовича. Победный гол «Спартака» забил Барко с пенальти на 94-й минуте.