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Результаты матчей Первой лиги 21 апреля

Результаты матчей Первой лиги 21 апреля
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Сегодня, 21 апреля, состоялся один матч в рамках 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Первой лиги 21 апреля:

«Торпедо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 63 очка после 29 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 52 очка. Тройку лидеров замыкает новороссийский «Черноморец» (51). На четвёртом месте расположился «Урал» с 50 очками. В зоне вылета находятся владикавказская «Алания» (23), саратовский «Сокол» (23) и «Тюмень» (23).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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