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Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 29-го тура и турнирная таблица

Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 29-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 21 апреля, завершился 29-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

19 апреля, суббота:

«Енисей» — «Чайка» — 0:0;
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск» — 2:1;
«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 0:0.

20 апреля, воскресенье:

«Ротор» — «Тюмень» — 2:1;
«Шинник» — «Арсенал» — 2:1;
«Сочи» — «Алания» — 4:0;
«Балтика» — «Сокол» — 1:1;
«Родина» — «Уфа» — 2:0.

21 апреля, понедельник:

«Торпедо» — «Урал» — 1:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 63 очка после 29 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 52 очка. Тройку лидеров замыкает новороссийский «Черноморец» (51). На четвёртом месте расположился «Урал» с 50 очками. В зоне вылета находятся владикавказская «Алания» (23), саратовский «Сокол» (23) и «Тюмень» (23).

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Турнирная таблица Первой лиги
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