Николай Писарев: по составу «Спартак» точно конкурент «Зениту»

Тренер национальной команды России Николай Писарев считает, что «Спартак» по своему составу может конкурировать с «Зенитом».

«По составу «Спартак» точно конкурент «Зениту», а рядом больше нет других клубов. Впереди у москвичей матч с ЦСКА. Предстоящая игра ответит на многие вопросы. Возможная ничья может лишить «Спартак» и ЦСКА шансов на золото, если «Краснодар» и «Зенит» выиграют свои матчи», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, первый — «Краснодар» (55), второй — «Зенит» (53), четвёртый — ЦСКА (48).