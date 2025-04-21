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«Лацио» недоволен работой Серии А по переносу матчей из-за смерти Папы Римского

«Лацио» недоволен работой Серии А по переносу матчей из-за смерти Папы Римского
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«Лацио» остался недоволен работой Серии А по переносу матчей 33-го тура в связи со смертью Папы Римского Франциска, сообщает Corriere dello Sport. Напомним, игры чемпионата Италии, которые должны были состояться сегодня, 21 апреля, были перенесены на 23 апреля. «Лацио» собирался сыграть в гостях с «Дженоа».

Италия — Серия А . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, римский клуб был зол из-за того, что лига несвоевременно уведомила о переносе встреч на среду, так как команда уже успела вернуться в Рим на чартерном рейсе. Теперь «Лацио» придётся отправиться в Геную завтра, 22 апреля, чтобы сыграть в среду.

Отмечается, что команда недовольна тратой времени и сил на вынужденные перелёты. В клубе убеждены, что этого можно было бы избежать, если бы Серия А лучше определила порядок действии в такой ситуации. Уже в субботу, 26 апреля, «Лацио» примет «Парму».

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