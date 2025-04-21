Тренер академии «Динамо» прокомментировал убедительную победу над «Баварией»

Тренер команды академии «Динамо» 2011 года рождения Алексей Дубинин подвёл итоги матча полуфинала Junior World Cup с «Баварией», который проходил в Турции. Встреча закончилась победой бело‑голубых со счётом 2:0.

«Если коротко подвести итог участия в турнире, то это хороший опыт для ребят из нашей академии. Международные турниры очень полезны для юных футболистов. Хорошо, если их станет больше.

Нашим футболистам, конечно, приятно, что получилось выиграть турнир, но главное не результат. Главное — мы увидели, что наши игроки по индивидуальному мастерству не уступают европейским сверстникам в данном возрасте. Было достаточно интересных европейских академий из разных стран.

«Бавария», с которой удалось встретиться, — это хорошая, качественная и крепкая команда, играющая в очень агрессивный и интенсивный футбол. В принципе, это отличительная черта европейских команд на этом турнире. Матч получился очень эмоциональным, не каждый день с «Баварией» играем. Тем не менее мы одолели их по делу, действовали с преимуществом и с позиции силы практически всю встречу.

Самое главное, ребята смогли завести новых друзей. Сербский «Партизан» и бельгийский «Брюгге» болели за нас в этом турнире. Хороший опыт для юных футболистов», — приводит слова Дубинина «Матч ТВ».

В финале «Динамо» победило «Строгино» (1:0). Динамовцы 2012 года рождения в финале оказались сильнее «Кёльна» (5:0).