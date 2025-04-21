«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» в матче 33-го тура АПЛ

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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Ноттингем» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:1.

На пятой минуте полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсон открыл счёт. На 16-й минуте нападающий Крис Вуд увеличил преимущество гостей. На 87-й минуте отличился форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон.

После 33 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. «Ноттингем» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 60 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 79 очков.