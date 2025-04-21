«Бетис» обыграл «Жирону» в матче 32-го тура Ла Лиги, Антони отметился голом

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Жирона» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. «Бетис» одержал победу со счётом 1:3.
Счёт был открыт на шестой минуте. Голом отметился Джонни Кардозо с передачи Иско. На 39-й минуте Антони с передачи Ромена Перро удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте Иско забил третий гол с передачи Эза Абде. На 86-й минуте форвард хозяев Кристиан Стуани отыграл один мяч.
После 32 сыгранных матчей «Жирона» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 51 очко.
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