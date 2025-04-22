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Результаты матчей чемпионата Испании 21 апреля

Результаты матчей чемпионата Испании 21 апреля
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В понедельник, 21 апреля, в 32-м туре испанской Ла Лиги состоялся всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатам встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Испании 21 апреля:

«Жирона» — «Бетис» — 1:3.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 73 очка за 32 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 69 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками. В зоне вылета находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес», заработавший 29 очков, и «Алавес» с 31 очком.

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