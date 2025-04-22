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Карвахаль — о «Реале»: пришло время подняться и попытаться завоевать титулы

Карвахаль — о «Реале»: пришло время подняться и попытаться завоевать титулы
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что клуб должен «подняться» в концовке сезона. Ранее мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Арсеналу» в 1/4 финала (0:3, 1:2).

«Сейчас наш момент. Пора подниматься. Это нужно сделать, когда терпишь такой тяжёлый удар, как в Лиге чемпионов. Перед нами стоит серьёзная задача – на кону чемпионат и финал Кубка Испании, и пришло время сделать шаг вперёд, подняться и попытаться завоевать титулы», – сказал Карвахаль на премии Laureus World Sports Awards, его слова приводит AS.

Мадридский «Реал» стал «Командой года» по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная церемония вручения наград прошла 21 апреля, в Мадриде, Испания. Карвахаль и его одноклубник Лука Модрич приняли награду из рук бывшей первой ракетки мира теннисиста Рафаэля Надаля.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 69 очков. У «Барселоны», которая располагается на первой строчке, 73 очка. Команды встретятся в финале Кубка Испании 26 апреля.

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