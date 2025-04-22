«Тоттенхэм» потерпел наибольшее количество поражений за последние 20 лет

В понедельник, 21 марта, «Тоттенхэм» уступил «Ноттингему» (1:2) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Ангелоса Постекоглу потерпели 18-е поражение в текущем сезоне. В последний раз «шпоры» столько проигрывали в сезоне-2003/2004. Тогда они завершили чемпионат с 19 поражениями.

На пятой минуте полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсон открыл счёт. На 16-й минуте нападающий Крис Вуд увеличил преимущество гостей. На 87-й минуте отличился форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон.

После 33 сыгранных встреч «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. Впереди у «шпор» игры с «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Брайтоном».