Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» потерпел наибольшее количество поражений за последние 20 лет

«Тоттенхэм» потерпел наибольшее количество поражений за последние 20 лет
Комментарии

В понедельник, 21 марта, «Тоттенхэм» уступил «Ноттингему» (1:2) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Ангелоса Постекоглу потерпели 18-е поражение в текущем сезоне. В последний раз «шпоры» столько проигрывали в сезоне-2003/2004. Тогда они завершили чемпионат с 19 поражениями.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Андерсон – 5'     0:2 Вуд – 16'     1:2 Ришарлисон – 87'    

На пятой минуте полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсон открыл счёт. На 16-й минуте нападающий Крис Вуд увеличил преимущество гостей. На 87-й минуте отличился форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон.

После 33 сыгранных встреч «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. Впереди у «шпор» игры с «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Брайтоном».

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» в матче 33-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android