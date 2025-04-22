В понедельник, 21 апреля, состоялся заключительный матч 33-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 21 апреля:

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 79 очков за 32 встречи. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 66 очков после аналогичного количества матчей. Третье место занимает «Ноттингем Форест», набравший 60 очков. В зоне вылета находятся «Саутгемптон» (11), «Лестер Сити» (18) и «Ипсвич Таун» (21).

Победители футбольных турниров 2024 года: