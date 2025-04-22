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Фигу рассказал, что его поразило в Ямале

Фигу рассказал, что его поразило в Ямале
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Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу высказался о выступлениях 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Он не только одарённый и мастеровитый игрок – меня поражает его характер, зрелость. Это удивительно для такого возраста. Возможно, зачастую, когда ты молод, ты ещё не задумываешься об ответственности, а просто играешь в футбол, но эта отличительная черта Ямаля всё равно меня очень впечатляет. Идеальный пример того, как нужно играть в важных матчах», — приводит слова Фигу Barca Universal.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 46 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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