Фигу рассказал, что его поразило в Ямале

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу высказался о выступлениях 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Он не только одарённый и мастеровитый игрок – меня поражает его характер, зрелость. Это удивительно для такого возраста. Возможно, зачастую, когда ты молод, ты ещё не задумываешься об ответственности, а просто играешь в футбол, но эта отличительная черта Ямаля всё равно меня очень впечатляет. Идеальный пример того, как нужно играть в важных матчах», — приводит слова Фигу Barca Universal.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 46 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.