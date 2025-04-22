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Капелло сравнил Ямаля с Пеле, Месси и Марадоной

Капелло сравнил Ямаля с Пеле, Месси и Марадоной
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сравнил 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с Пеле, Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Ямаль не будет как Месси или Марадона. Он звезда, но у него той гениальности, что была у них и Пеле. Такие игроки приходят раз в 20 лет, так что нам придётся подождать ещё 20 лет», – приводит слова Капелло AS.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 46 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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