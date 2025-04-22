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Стало известно, когда Килиан Мбаппе вернётся на поле

Стало известно, когда Килиан Мбаппе вернётся на поле
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в ближайшее время вернётся на поле. Об этом сообщает журналист Мигель Анхель Диас в соцсетях.

По его информации, французский форвард пропустит предстоящий матч «сливочных» в Ла Лиге с «Хетафе», однако сможет принять участие в финале Кубка Испании с «Барселоной».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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