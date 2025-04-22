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Кучаев отреагировал на возможное возвращение российских клубов в еврокубки

Кучаев отреагировал на возможное возвращение российских клубов в еврокубки
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал возможное возвращение российских клубов на международные турниры.

«Я думаю, что наши футболисты готовы к этому. Сейчас у нас есть много хороших российских футболистов, в том числе молодых. Единственная сложность — адаптироваться к новой скорости. Но я не думаю, что это большая проблема», — цитирует Кучаева «РИА Новости Спорт».

Кучаев присоединился к «Ростову» летом 2024 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах за жёлто-синих во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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