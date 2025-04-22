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Родри принял решение по возможному переходу в «Реал»

Родри принял решение по возможному переходу в «Реал»
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Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «сливочные» проявляют серьёзный интерес к игроку, однако он не намерен переходить в другой клуб.

В минувшем сентябре хавбек порвал крестообразные связки. В текущем сезоне полузащитник сыграл три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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