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Луиш Фигу назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Луиш Фигу назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов
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Бывший футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Луиш Фигу назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов.

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Думаю, «ПСЖ». Команда находится в отличной физической форме, показывает стабильные результаты. Но я не чувствую, что готов дать точный прогноз, поэтому трудно сказать наверняка», — приводит слова Фигу Tuttomercatoweb.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом», а каталонская «Барселона» встретится с миланским «Интером».

5 апреля «ПСЖ» гарантировал себе золотые медали французской Лиги 1. Парижане стали чемпионами Франции в четвёртый раз подряд.

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