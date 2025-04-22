Луиш Фигу назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Луиш Фигу назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов.

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Думаю, «ПСЖ». Команда находится в отличной физической форме, показывает стабильные результаты. Но я не чувствую, что готов дать точный прогноз, поэтому трудно сказать наверняка», — приводит слова Фигу Tuttomercatoweb.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом», а каталонская «Барселона» встретится с миланским «Интером».

5 апреля «ПСЖ» гарантировал себе золотые медали французской Лиги 1. Парижане стали чемпионами Франции в четвёртый раз подряд.