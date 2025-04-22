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Учредитель «Акрона»: мы на сто процентов угадали с подписанием Дзюбы

Учредитель «Акрона»: мы на сто процентов угадали с подписанием Дзюбы
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Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что клуб угадал с подписанием нападающего Артёма Дзюбы.

«Я считаю, что мы на сто процентов угадали. Артём – профессионал с большой буквы, он максимально мотивирован, отрабатывает на поле и в раздевалке», – сказал Морозов в эфире программы «Футбол России».

Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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