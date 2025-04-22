Юран высказался о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о шансах «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ.

«Если бы до этого «Спартак» не потерял очки в матчах с «Рубином», «Ахматом» и «Динамо» из Махачкалы, то все зависело от «красно‑белых». Но теперь все зависит уже не от них, а от «Краснодара» и «Зенита». На данный момент такая ситуация», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 50 очков. Лидером РПЛ является «Краснодар», который набрал 55 очков. На втором месте находится «Зенит», записав в свой актив 53 очка.

В следующем туре «Спартак» встретится с ЦСКА.