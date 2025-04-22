Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран высказался о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ

Юран высказался о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о шансах «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ.

«Если бы до этого «Спартак» не потерял очки в матчах с «Рубином», «Ахматом» и «Динамо» из Махачкалы, то все зависело от «красно‑белых». Но теперь все зависит уже не от них, а от «Краснодара» и «Зенита». На данный момент такая ситуация», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 50 очков. Лидером РПЛ является «Краснодар», который набрал 55 очков. На втором месте находится «Зенит», записав в свой актив 53 очка.

В следующем туре «Спартак» встретится с ЦСКА.

Материалы по теме
«Это уровень воспитания людей». По делу ли «Акрон» бесится на судей после «Спартака»?
Эксклюзив
«Это уровень воспитания людей». По делу ли «Акрон» бесится на судей после «Спартака»?
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android