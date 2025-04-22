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Капелло отреагировал на критику в адрес Анчелотти

Капелло отреагировал на критику в адрес Анчелотти
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о критике в адрес итальянского наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«То, что происходит с Анчелотти, несправедливо по отношению ко всему, чего он добился с «Реалом». Это неуважение. Он лучший тренер мира по завоёванным титулам», — приводит слова Капелло AS.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист возглавляет «сливочных» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 73 очка за 32 игры. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке, заработав 69 очков.

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