Необучаемый «Спартак», злой Николич и судейские скандалы. ПЛН #97

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«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

«Спартак» снова завалил начало матча, но выдал яркий камбэк. «Краснодар» быстро оправился от разгрома в Петербурге и сохранил лидерство. «Зенит» победил «Химки», но не повеселил. А ЦСКА внезапно потерял очки дома. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Аудиоверсия выпуска:

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! Сегодня классический состав

1:20 — Начинаем с «Зенита» и обсуждаем цирк в «Химках»

8:17 — «Королева кубков» даёт ответ о будущем Сергея Семака

12:50 — Туфан Садыгов — маг, а «Зенит» — чемпион?

15:23 — Важнейшая победа «Краснодара», а Сперцян совладал с эмоциями

18:05 — Надо ли ругать «Краснодар» за разгром от «Зенита»?

23:00 — Камбэк «Спартака»

25:00 — Игроки «Спартака» не слушают тренерский штаб

27:10 — Что было с судейством в этом матче?

30:10 — Отношение к перформансу Дзюбы

33:10 — Угальде не забивает

39:20 — ЦСКА потерял очки

41:00 — Злой Марко Николич

47:00 — «Локомотив» выиграл с классным голом Пиняева

50:00 — Прощаемся с «Факелом». Останется ли «Оренбург»?

55:00 — Приколы от «Динамо».