Необучаемый «Спартак», злой Николич и судейские скандалы. ПЛН #97

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
«Спартак» снова завалил начало матча, но выдал яркий камбэк. «Краснодар» быстро оправился от разгрома в Петербурге и сохранил лидерство. «Зенит» победил «Химки», но не повеселил. А ЦСКА внезапно потерял очки дома. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
Таймкоды:
0:00 — Всем привет! Сегодня классический состав
1:20 — Начинаем с «Зенита» и обсуждаем цирк в «Химках»
8:17 — «Королева кубков» даёт ответ о будущем Сергея Семака
12:50 — Туфан Садыгов — маг, а «Зенит» — чемпион?
15:23 — Важнейшая победа «Краснодара», а Сперцян совладал с эмоциями
18:05 — Надо ли ругать «Краснодар» за разгром от «Зенита»?
23:00 — Камбэк «Спартака»
25:00 — Игроки «Спартака» не слушают тренерский штаб
27:10 — Что было с судейством в этом матче?
30:10 — Отношение к перформансу Дзюбы
33:10 — Угальде не забивает
39:20 — ЦСКА потерял очки
41:00 — Злой Марко Николич
47:00 — «Локомотив» выиграл с классным голом Пиняева
50:00 — Прощаемся с «Факелом». Останется ли «Оренбург»?
55:00 — Приколы от «Динамо».