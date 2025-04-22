Семшов высказался о фаворите предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Игорь Семшов отреагировал на предстоящий матч 26-го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА, отметив, что ему сложно выбрать фаворита.

«В дерби нет фаворитов. ЦСКА две последние игры и даже три, если брать Кубок, провёл не так вразумительно, как до этого. «Спартак» же начинает всё время с 0:2. Раньше мы говорили, что он претендент на чемпионство, то теперь он отдалился. Это равные команды со своими проблемами», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 25 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА же располагается на четвёртой строчке.