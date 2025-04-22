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Семшов высказался о фаворите предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА

Семшов высказался о фаворите предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА
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Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Игорь Семшов отреагировал на предстоящий матч 26-го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА, отметив, что ему сложно выбрать фаворита.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В дерби нет фаворитов. ЦСКА две последние игры и даже три, если брать Кубок, провёл не так вразумительно, как до этого. «Спартак» же начинает всё время с 0:2. Раньше мы говорили, что он претендент на чемпионство, то теперь он отдалился. Это равные команды со своими проблемами», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 25 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА же располагается на четвёртой строчке.

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