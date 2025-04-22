«Забудьте о нём». Мостовой — о том, что «Спартак» не поздравил Абаскаля с днём рождения

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, что московский «Спартак» не поздравил своего экс-тренера Гильермо Абаскаля.

«О том, что «Спартак» не поздравил Абаскаля с днём рождения.

Да про него вообще забыть надо. Он «Спартак» тренировал. Ужас. За что его поздравлять вообще должны были? За день до назначения в «Спартак» кто-то хоть что-то знал о нём вообще?

Забудьте о нём, хватит. Говорите про футбольных людей», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Гильермо Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Испанец возглавлял красно-белых до апреля 2024 года.