Демба Ба рассказал, какого игрока не хватает в «Челси»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Демба Ба поделился мнением о спаде у полузащитника «синих» Коула Палмера, а также рассказал, какого футболиста не хватает в английском клубе.

«У таких, как Коул Палмер, нет большого опыта в футболе, да и вообще в жизни. Футбол — это жизнь, и в ней будут трудные дни. Но если у вас в команде есть опытный человек, на которого можно положиться, вы сможете пережить бурю. Палмеру приходится нелегко, и хотя он справляется со своей личностью и продолжает выступать, но чего-то не хватает. Ему бы очень помог кто-то, кто уже бывал в такой ситуации, чтобы направить его.

Я бы не сказал, что «Челси» не хватает нападающих. Если вы посмотрите на такого игрока, как Нкунку, он пытается заявить о себе в Премьер-лиге. Однако проблема заключается в опыте и индивидуальности. Им нужен кто-то, кто обладает характером, чтобы справиться с давлением, кто-то, кто может вынести боль, но при этом завоевать уважение более молодых игроков команды», — приводит слова Ба Chelsea News.