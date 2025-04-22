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Кафу: Рафинья давно заслужил выиграть «Золотой мяч»

Кафу: Рафинья давно заслужил выиграть «Золотой мяч»
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Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу считает, что вингер «Барселоны» Рафинья заслуживает выиграть «Золотой мяч» по итогам 2025 года.

«Рафинья давно заслужил «Золотой мяч». В этом сезоне это более чем заметно, учитывая его показатели и то, что он делает не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов», – приводит слова Кафу испанское онлайн-издание Marca.

В нынешнем сезоне 28-летний Рафинья отметился 30 голами и 21 ассистом. Ранее Goal назвал бразильского вингера «Барселоны» главным претендентом на «Золотой мяч».

Отметим, что обладателем «Золотого мяча» по итогам 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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