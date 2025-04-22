Гвардиола высказался об игроке «Астон Виллы» Роджерсе, ранее принадлежавшем «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об атакующем полузащитнике «Астон Виллы» Моргане Роджерсе, ранее принадлежавшем «горожанам».

«Морган Роджерс был во второй команде «Манчестер Сити» и иногда тренировался с нами. Проблесками мы могли что-то увидеть, он мог сделать что-то. Но влияние, которое он оказал на «Виллу»… Какой игрок! У нас был здесь исключительный футболист, безусловно!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.