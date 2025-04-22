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Гвардиола высказался об игроке «Астон Виллы» Роджерсе, ранее принадлежавшем «Сити»

Гвардиола высказался об игроке «Астон Виллы» Роджерсе, ранее принадлежавшем «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об атакующем полузащитнике «Астон Виллы» Моргане Роджерсе, ранее принадлежавшем «горожанам».

«Морган Роджерс был во второй команде «Манчестер Сити» и иногда тренировался с нами. Проблесками мы могли что-то увидеть, он мог сделать что-то. Но влияние, которое он оказал на «Виллу»… Какой игрок! У нас был здесь исключительный футболист, безусловно!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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