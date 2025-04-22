Тренер «Урала» Томаров прокомментировал ничью с «Торпедо» в матче 29-го тура Первой лиги
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Тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Томаров прокомментировал игру своей команды в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 с «Торпедо» (1:1).
Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Гусман – 19' 1:1 Железнов – 62'
Удаления: Бородин – 67' / нет
«Первый тайм у нас не получился, не смогли ничего создать в атаке, в обороне тоже возникали сложности — соперник действовал очень целостно. Пропустили гол, в перерыве внесли коррективы: поменяли местами фланговых защитников, чтобы усложнить сопернику жизнь. Сравняли, игра во втором тайме нам давалась, а затем случилось удаление, и последние 30 минут матча владели преимуществом и территориальным, и игровым. Могли забить, мяч попадал в штангу — немного не повезло в концовке», — приводит слова Томарова пресс-служба клуба в телеграм-канале.
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