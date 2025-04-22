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Пименов: надеемся, за Сергеевым придут клубы, «Крылья» готовы к диалогу

Пименов: надеемся, за Сергеевым придут клубы, «Крылья» готовы к диалогу
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил, что самарцы готовы рассмотреть предложения по нападающему Ивану Сергееву.

— Голы Сергеева говорят сами за себя — его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме.

— Не боитесь, что за ним придут другие клубы?
— Мы надеемся на это (смеётся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу.

— Что сейчас важнее для команды: его голы или деньги, которые могут за него заплатить?
— Всё вкупе. Будут голы, значит, будут и предложения, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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