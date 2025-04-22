Файзулин: почему все к «Зениту» пристали с воспитанниками? У Галицкого их двое-трое играют

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин высказался о воспитанниках сине-бело-голубых. В последние годы петербургский клуб часто критикуют за отсутствие россиян и воспитанников в составе. Ставка делается преимущественно на легионеров.

— Да, были Гарик, Слава, Керж, Шава, Быстрый. Просто изначально они уже были в «Зените» — так судьба расставила фишки. Собралась группа мотивированных, талантливых воспитанников, и Морозов дал им практику. Так случилось, но смысл об этом постоянно вспоминать? Почему все к «Зениту» пристали, я понять не могу. У того же Галицкого два-три человека из академии всего играет. Кривцов, например, не местный. Мы о ком сейчас говорим — о воспитанниках или просто россиянах? Так «Зенит» может купить нескольких русских футболистов, всех обесточить и стать чемпионом. Или вам хотелось бы именно питерских видеть в «Зените»?

Объективно, в пятимиллионном городе сложно собрать футболистов, которые будут бороться с клубом, работающим по всему мировому рынку. Скажут завтра Семаку: давай всех питерских — и что? За чемпионство такой «Зенит» бороться не будет. А здесь стоят задачи. «Зенит» привык быть первым. Поверьте, если бы был одарённый, подготовленный свой парень — Богданыч с удовольствием его поставил бы, — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.