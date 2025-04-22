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Постекоглу — о поражении от «Ноттингема»: «Тоттенхэм» полностью доминировал

Постекоглу — о поражении от «Ноттингема»: «Тоттенхэм» полностью доминировал
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался по итогам матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Ноттингем Форест» (1:2). По словам австралийского специалиста, «шпоры» владели инициативой по ходу проигранной встречи.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
21 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Андерсон – 5'     0:2 Вуд – 16'     1:2 Ришарлисон – 87'    

«Ещё один матч, который мы проиграли, хотя не должны были. Это грустно, потому что мы показали выдающийся футбол. Мы полностью доминировали. Но это очередное непозволительное поражение. Я не доволен, игроки – тоже. За что нам нужно взять на себя ответственность, так это за то, что мы не оправдали наших стандартов», — приводит слова Постекоглу британское онлайн-издание Sky Sports.

После 33 сыгранных встреч лондонский «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 37 очков. Впереди у «шпор» игры с «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Брайтоном».

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