Постекоглу — о поражении от «Ноттингема»: «Тоттенхэм» полностью доминировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался по итогам матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Ноттингем Форест» (1:2). По словам австралийского специалиста, «шпоры» владели инициативой по ходу проигранной встречи.

«Ещё один матч, который мы проиграли, хотя не должны были. Это грустно, потому что мы показали выдающийся футбол. Мы полностью доминировали. Но это очередное непозволительное поражение. Я не доволен, игроки – тоже. За что нам нужно взять на себя ответственность, так это за то, что мы не оправдали наших стандартов», — приводит слова Постекоглу британское онлайн-издание Sky Sports.

После 33 сыгранных встреч лондонский «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 37 очков. Впереди у «шпор» игры с «Ливерпулем», «Вест Хэмом», «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Брайтоном».