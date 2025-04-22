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Форвард «Крыльев» Сергеев отреагировал на информацию об интересе ЦСКА зимой

Форвард «Крыльев» Сергеев отреагировал на информацию об интересе ЦСКА зимой
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на информацию об интересе со стороны московского ЦСКА в зимнее трансферное окно — 2025. К «Крыльям» Сергеев присоединился в сентябре 2024-го из «Зенита».

— Николич подтвердил, что ЦСКА мог подписать вас зимой.
— Ничего не слышал об этом, со мной никто не связывался, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне во всех турнирах 29-летний нападающий провёл 25 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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