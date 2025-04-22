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Виктор Файзулин выбрал самый футбольный город в мире. Он находится не в Европе

Виктор Файзулин выбрал самый футбольный город в мире. Он находится не в Европе
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Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин выбрал самый футбольный город в мире. Он выделил Буэнос-Айрес (Аргентина).

Фото: Личный архив

«Я никогда раньше не был в Аргентине. А тут выбрались с друзьями на юношеский чемпионат мира. Буэнос-Айрес просто потряс меня своей футбольной энергетикой. На мой взгляд, это самый футбольный город планеты. Миллион стадионов и команд в одном городе! Каждый день по несколько матчей. Люди просто заражены футболом. Культ бешеный! Я бы всем людям, связанным с футболом, пожелал побывать в Буэнос-Айресе и посмотреть, как там всё устроено.

Контраст с Россией колоссальный. В городе около 20 стадионов вместимостью от 20 тысяч зрителей. В целом Лондоне таких арен всего семь, хотя Буэнос-Айрес намного меньше по площади. Я уже не говорю про 3-5-тысячники. Такие в аргентинской столице вообще в каждом районе. Мне безумно понравилась эта футбольная атмосфера. Даже Бразилия не произвела такого сильного впечатления», — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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