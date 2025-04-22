Станислав Бессмертный назвал ключевого игрока «Динамо» этой весной

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный, выступающий на правах аренды в екатеринбургском «Урале», назвал ключевого игрока бело-голубых на весеннем отрезке сезона.

«С Тюкавиным особо не общаюсь. После того как он получил травму, написал ему слова поддержки. Всё.

Глади (Ярослав Гладышев. — Прим. «Чемпионата») вообще хорошо играет. У него попёрло: забивает и отдаёт! Он ключевой игрок для «Динамо» сейчас», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Гладышев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.