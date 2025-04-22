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«Это финал». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о матче с «Астон Виллой»

«Это финал». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Может ли эта игра сыграть решающую роль в определении окончательного места? Безусловно. После этого игра с «Вулверхэмптоном» снова станет финалом. Каждая игра имеет значение.

«Астон Вилла» — претендент на попадание в Лигу чемпионов. Их игра против «ПСЖ» и моего друга Луиса Энрике меня очень впечатлила. Они могут играть в низком блоке, а с их скоростью и стандартными положениями это становится оружием.

Это финал, и наши болельщики могут помочь нам снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. С первой минуты нам нужна их поддержка и постоянное создание шума. Этот матч состоится всего через три дня после того, как два гола в концовке принесли нам нелёгкую победу над «Эвертоном», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

На данный момент «Сити» идёт пятым в АПЛ, набрав 58 очков. «Астон Вилла» находится на седьмом месте, имея в своём активе 57 очков.

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