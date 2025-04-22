«Спартак» — лидер РПЛ по ожидаемым очкам

Московский «Спартак» является лидером Российской Премьер-Лиги по количеству ожидаемых очков. Согласно исследованиям статистической платформы UnderStat, красно-белые могли набрать не менее 53 очков по итогам 25 матчей РПЛ. У ближайшего преследователя «Спартака» по количеству ожидаемых очков в лице «Краснодара» — 48. У «Зенита» — 47.

Отметим, что после 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (55), опережающий идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50 очков).

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.